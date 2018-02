Aarup: Udvalget er stort, og det er besparelserne også.

Sådan siger Kamilla Bagger og Sabine Larsen, der lørdag den 7. april inviterer indenfor til børnebazar i Aaruphallen i Skolegade.

Her vil publikum få lejlighed til at shoppe alt fra brugt børnetøj og børnesko, til børnemøbler og babyudstyr på bazarens 52 stande.

- Mange har en masse gode ting liggende i gemmerne, mens andre måske ikke har taget sig sammen til at sælge ud, og derfor synes vi, en børnebazar er en rigtig god ting, da man her kan samle alt sammen og sælge på en gang, og de besøgende kan købe stort set alt til børn i alle aldre, siger Sabine Larsen.

Hun opfordrer alle, der ligger inde med med tøj, legetøj og andet udstyr, som ungerne ikke længere har brug for, til at få en stand på Aarup Børnebazar. Et bord på 1 gange 2 meter koster 200 kroner. Hvis man ønsker et bord på 2 gange 2 meter er prisen 300 kroner.

Arrangørerne gør opmærksom på, at der også er mulighed for at forudbestille en frokost bestående af en kyllingeburger og en sodavand til en samlet pris på 50 kroner. Frokosten leveres endda direkte til standen ved middagstid.

Stande på bazaren kan reserveres ved at sende en mail til info@aarupboernebazar.dk.

- Barnevogne og lignende må gerne medbringes på børnebazaren, når man blot sørger for at tage hensyn til de øvrige besøgende, fortæller Sabine Larsen og tilføjer, at der i hallen vil være en både pusleplads og tegneområde.

Da det er privat salg på de fleste stand gøres de besøgende opmærksomme på at der betales med kontanter eller mobilepay på dagen.

Sabine Larsen og Kamilla Bagger krydser fingre for, at Aarup Børnebazar bliver en succes. Overskuddet fra bazaren går nemlig til støtte af Danske Hospitalsklovnene på landets børneafdelinger.

Der er flere informationer at hente på www.aarupboernebazar.dk

Betalingen på børnebazaren, der vil være åben fra klokken 10 til klokken 15, foregår enten med kontanter eller mobilepay.

Det koster 20 kroner at komme ind på Aarup Børnebazar. Børn under 12 år kommer gratis ind.