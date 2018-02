Janet Reno kan føre sin historie tilbage til Bredgade 22. Det kan man læse i det seneste årsskrift for Vissenbjerg Lokalhistoriske Arkiv og Forening.

Vissenbjerg-Bred: I slutningen af 2017 kunne Vissenbjerg Lokalhistoriske Arkiv og Forening præsentere sit årsskrift, der på 24 sider navigerer læserne rundt i en række interessante lokalhistoriske emner og artikler. Med god sans for at holde et højt spændingsniveau i årsskriftet er en af de mest interessante artikler gemt bagest i udgivelsen.

Her kan foreningens formand John Jakobsen nemlig berette om dengang i 1993, da præsident Bill Clinton udnævnte en justitsminister med rødder i Bred. Det var den dengang 54-årige Janet Reno, der for 25 år siden blev USA's første kvindelige udenrigsminister.

Janet Reno var datter af journalisten Henry O. Reno, der arbejde i 42 år som kriminalreporter på det store dagblad Miami Herald i Florida.

Henry O. Reno, der blev født i Ejby den 13. december 1901, rejste sammen med sin familie til USA i 1920'erne. Her døde han i 1967. Harry O. Renos far var Rasmus Marius Rasmussen, der var vokset op i Bred som søn af et forældrepar, der havde skomagerforretning på den adresse, der i dag hedder Bredgade 22.

Janet Reno var udenrigsminister i begge Bill Clintons valgperioder frem til 2001. Hun døde for to år siden, 78 år gammel.

Årsskriftet er trykt i et oplag på 300 eksemplarer, og ikke-medlemmer af foreningen kan købe det for 25 kroner i Vissenbjerg Lokalhistoriske Arkiv og Forenings lokaler ved biblioteket.