Forårsfest

Glamsbjerg: Zididada er bandet, der introducerede danskerne for evig solskin, fest, farver og positive budskaber om at leve livet, gå på vandet og smile til verden. Der er ikke mange, der ikke kan synge med på for eksempel "Zididada Day","Happy Fool", "Prinsesse","Walking On Water" og "Rock My Boat".

Nu kommer Zididada snart til Glamsbjerg Fritidscenter. Lørdag den 10. marts har bandet lovet at levere solskin, fest og farver i Glamsbjerg Fritidscenter, når der for tredje år i træk holdes Forårsfest.

- Temaet i år er Hawaii, fortæller Helle Lassen fra arrangørgruppen.

- Jeg kan ikke love, at der er sand på gulvet, men vi vil gøre alt for at skabe rammerne for det helt rette Hawaii-stemning. Det er naturligvis helt frivilligt om man vil møde op i Hawaii-tøj, men de som kommer udklædt, deltager i en konkurrence om at være bedst udklædt, siger Helle Lassen.

Forårsfesten i Glamsbjerg genopstod i 2016 efter ni års dvale og under et nyt koncept med forskellige temaer. Første år var temaet 80'erne, sidste år var det 70-80-90'erne og i år er det så Hawaii.

- Vi synes, at de er lidt mere festligt at have et tema, der kan danne rammen om vores fester, siger Helle Lassen, der er formand for både Glamsbjerg Idrætsforening og Team Glamsbjerg, som er GIF's sponsorforening.

Under spisningen og når Zididada ikke er på scenen, vil DJ Tom Andkjær sørge for at holde gang i festlighederne.

Tom Andkjær er en erfaren og professionel discjockey med speciale er målgruppen 30+. Han har arbejdet som DJ og musiker siden starten af 90'erne, og mange vil måske genkende ham fra dancehits som "Boom Boom" og som radiovært på flere lokalradioer. Tom Andkjær har været med ved Forårsfesten de seneste tre år, og er efterhånden blevet en meget populær herre i Glamsbjerg Fritidscenter.