Dommen til de danske fodboldkvinder står ved magt, idet svenskerne har besluttet ikke at gå til CAS.

Det Svenske Fodboldforbund (SvFF) har besluttet ikke at gøre mere i sagen om den aflyste kvindelandskamp mellem Danmark og Sverige.

- Vi gør ikke yderligere i denne sag, lyder det i en mail til Ritzau fra Andreas Jansson, der er kommunikationschef i SvFF.

Danmark blev i første omgang straffet af Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) disciplinærudvalg med et 0-3-nederlag og en bøde på 150.000 kroner for at udeblive fra en VM-kvalifikationskamp i oktober i Göteborg.

Den afgørelse var svenskerne af principielle årsager ikke tilfredse med. Derfor ankede svenskerne sagen til Uefas appeludvalg, som 2. februar meddelte, at den svenske appel var afvist.

Det fik svenskerne til at overveje at udnytte den sidste ankemulighed, som var at tage sagen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Men tirsdag meddeler SvFF, at man ikke tager det skridt.

I mailen til Ritzau understreger svenskerne, at sagen for dem har været af principiel karakter, og at svenskernes utilfreds med dommen ikke har været rettet mod det danske landshold eller Dansk Boldspil-Union.

Sådan har det lydt hele vejen igennem fra svenskernes side. Efter appelsagen var afvist i starten af februar, forklarede generalsekretær Håkan Sjöstrand:

- Det er et vigtigt principielt spørgsmål, hvilke konsekvenser det skal have at udeblive fra en kvalifikationskamp - både på dame- og herresiden.

- Vi vil jo ikke risikere, at man havner i situationer, hvor nationale forbund ikke stiller op til kampe på grund af for milde sanktioner. Det var årsagen til, at vi appellerede, og vi kan konstatere, at problemet er der endnu.

Efterfølgende er svenskerne altså kommet frem til, at de ikke går videre i sagen om det danske afbud til en VM-kvalifikationskamp i oktober.

Afbuddet var en følge af en langstrakt konflikt mellem fodboldspillerne på kvindelandsholdet og herrernes U21-landshold og DBU.