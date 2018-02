Prins Henrik

Prins Henriks udmelding om, at han ikke vil begraves i Roskilde Domkirke sammen med dronningen, afskærer ham ikke fra at få en stor og statslignende begravelse. Det vurderer kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.

Selv om prins Henrik sidste år, før han blev diagnosticeret med sygdommen demens, overraskede alt og alle med sin udmelding om, at han ikke ville følge traditionen og begraves i Roskilde Domkirke sammen med dronningen, hindrer det ikke, at han vil få en stor offentlig begravelse.

- Der har været skrevet flere steder, at hans beslutning betyder, at han ikke kan få en statsbegravelse. Udsagnet giver ingen mening, for det ville han under ingen omstændigheder kunne få. Det kan kun regenten få, og en statsbegravelse adskiller sig ved, at den rummer nogle helt særegne, formelle detaljer. Men kongehuset kan sagtens give ham en stor begravelse med stor offentlighed omkring, så den får karakter af en statsbegravelse. Medmindre selvfølgelig han internt i kongehuset også har modsat sig det, siger Lars Hovbakke Sørensen.