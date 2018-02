Faaborg: En kvinde fra Odense fik sig en overraskelse mandag, da hun ankom til sit sommerhus på Kalvørevej i Faaborg. Her var porten til den murede garage brudt op, og alt var gennemrodet. Intet er blevet stjålet, men indbrudstyven har forsøgt at bryde en væg ind til sommerhuset ned. Det lykkedes dog ikke. Det er sket mellem den 5. november 2017 og den 12. februar 2018.

Der har også været en indbrudstyv på spil på Prices Havevej. Her har tyven skaffet sig adgang til huset ved at afmontere glasset i et kældervindue. Det er formentlig sket ved, at listerne er blevet pillet af med en skruetrækker, oplyser Fyns Politi. Hele huset er blevet rodet igennem. Tyven har åbnet et vindue i stuen og kravlet ud med tyvekosterne derfra. Det er endnu ikke klart, hvad der er blevet stjålet.