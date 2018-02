Assens: En våd aften i byen på værtshuset Færgegården i Assens i juni er for en 29-årig mand endt med tre måneder bag tremmer.

Lidt over klokken tre natten til søndag 18. juni 2017 begyndte en 29-årig mand at slå løs på en anden gæst på værtshuset, der ligger på Strandgade i Assens. Det fik politiet til at anholde og sigte den 29-årige for overtrædelse af restaurationsloven ved at udvise voldelig adfærd.

For nylig blev den 29-årige så bragt for Retten i Odense tiltalt for vold. Ifølge anklageskriftet skal have have slået den anden gæst, en 40-årig mand, to gange i hovedet med knyttet hånd og have sparket ham i hovedet med sit knæ.

Mens den 29-årige forlod baren, da han blev hentet af politiet, måtte den 40-årige forbi en læge, da han både have brækket næsen, fået brud på begge overkæbeben og brud på et kindben som følge af volden.