Marius Jensen fik en parkeringsbøde for at sætte sin trailer i Østerbrogade, men blev straffet af Faaborg-Midtfyn Kommune efter en parkeringsbekendtgørelse, der gælder for Frederiksberg

Arkitekt og kunstner Marius Jensen, Faaborg, modtog en afgift fra Faaborg-Midtfyn Kommune, efter parkeringsvagt havde registreret, at han havde ladet en trailer stå afhægtet på vejen ud for sin bolig, Østerbrogade 55. I den hilsen, Marius Jensen fik fra kommunen, står der imidlertid "Dit køretøj er parkeret i strid med §2 i bekendtgørelse om standsning og parkering på Frederiksberg. .."

Faaborg: Faaborg-Midtfyn Kommune lod i et brev en parkeringssynder forstå, at han skulle betale afgift efter en parkeringsbekendtgørelse gældende for Frederiksberg - selv om han holdt på Østerbrogade i Faaborg. På trods af fejlen afviser Faaborg-Midtfyn Kommune af annullere parkeringsbøden.

Det er tale om en tastefejl. Det har vi beklaget overfor borgeren, men det ændrer ikke på, at han har overtrådt Faaborg-Midtfyn Kommunes parkeringsbekendtgørelse. Tilsynsførende for Vej og Trafik hos Faaborg-Midtfyn Kommune, Reyhaneh Hosseini.

P-reglerne Man få slet ikke sætte en trailer fra sig på vejen, fremgår det af kommunens parkerings-reglement: Parkering på veje og parkeringspladser § 1. Stk. 1, Køretøjer med tilladt total vægt over 3500 kg. Lastbiler, busser og lignende, autocampere, påhængskøretøjer, herunder campingvogne, traktorer, motorredskaber og ikke registrerede køretøjer, må ikke parkeres i mere end 12 timer, med mindre andet er tilkendegivet ved afmærkning eller ved særlig tilladelse. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg. må i tidsrummet kl. 19.00 - 7.00 kun parkere i udpegede områder, og er ligeledes gældende for tændte kølevogne. Stk. 2, Ved parkering af autocampere henvises til særlig indrettet pladser. Stk. 3, På offentlig areal er enhver parkering af frakoblede påhængskøretøjer, herunder campingvogne, trailer o.l. forbudt. Stk.4 Det samme er gældende på veje, hvor der i henhold i Færdselslovens bestemmelser ved skiltning er fastsat højere tilladt hastighed end den i byzoneområdet gældende.

Da Marius Jensen jo netop ikke havde parkeret på Frederiksberg men på Østerbrogade i Faaborg, klagede han over bøden, men kommunen fastholder, han skal betale en parkeringafgift på 510 kr. Avisen har spurgt tilsynsførende for Vej og Trafik hos Faaborg-Midtfyn Kommune, Reyhaneh Hosseini, hvordan det kan hænge sammen.

Øverste politisk ansvarlige for de lokale parkeringregsler og håndhævelsen af dem, formand for Teknik og Miljøuvalget, Søren Kristensen (V) siger:

- Jeg kan godt sætte mig ind i manden irritation, når han ser kommunens fejl, men det forandrer ikke, at han har overtrådt reglerne. Jeg er stor tilhænger af at bruge konduite, om kommunen kunne have anvendt konduite anderledes i den konkrete sag har jeg ingen kommentarer til.

Det har Søren Kristensens partifælle Lars Tribler, Faaborg, der også har sæde i udvalget:

- Begge parter har jo tydeligvis lavet fejl. For mig at se, ville være være rimeligt at lade de to fejl annullere hinanden og bare slå en streg over sagen, siger han.

Parkeringssynder Marius Jensen vil ikke selv gøre med ud af sagen nu:

- Jeg synes jo netop, kommunen kunne have vist konduite, men jeg har betalt bøden og vil ikke fare frem med bulder og brag. For mig er historien en lille kuriøsitet.