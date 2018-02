Den 49-årige blev idømt 10 dages betinget fængsel for forsøg på vold.

Tommerup: En jakke, der ikke lignede den, der var bestilt. Det var, hvad en utilfreds kunde klagede over, og som endte med at sende ham i retten tiltalt for vold.

En 49-årig mand kørte sidste år fra sin bopæl til Tommerup for at opsøge ejeren af den virksomhed, som han tidligere havde købt en jakke af. Den 49-årige var utilfreds med jakken, fordi den ikke så ud, som han forventede. Derfor ville han klage over produktet, og på virksomhedens parkeringsplads i Tommerup konfronterede han derfor virksomhedens 42-årige ejer.

De to mænd endte i en højlydt diskussion, da den 49-årige ønskede sine penge tilbage for jakken. Det fik han ikke umiddelbart, og derfor opstod der tumult. Ifølge anklageskriftet skal den 49-årige have slået eller skubbet den 42-årige butiksejer i ansigtet.

Alt dette så butiksejerens kæreste, der sad i en bil på parkeringspladsen og filmede optrinnet.