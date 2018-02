Håstrup: En mandlig kørestolsbruger på Elmevænget i Håstrup var udsat for en yderst ubehagelig oplevelse mandag.

Da manden er på vej ned af den metalrampe ved bryggersdøren, der lader kørestolen glide let over forhindringer, braser den sammen under ham. Han får ringet til Faaborg-Midtfyn kommune, der sender nogle medarbejdere ud for at kigge på rampen. Her opdager de, at nogle har manipuleret med den og flyttet rundt på den. Manden er ikke kommet til skade.

Hvis du har set eller hørt noget, der kan være af interesse, bedes du rette henvendelse til Fyns Politi på 114.