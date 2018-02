Haarby: Det er forbudt for mænd, når Haarby Bio viser den erotiske film "Fifty Shades - Fri" lørdag den 24. februar klokken 19.30. For denne aften er nemlig "Ladies Night" i Haarby Bio, og derfor er der kun adgang for kvinder.

For at sætte stemningen i vejret bydes der inden filmen på et glas perlende bobler, lidt lækkerier og en lille overraskelse samt lodtrækning om lækre gaver.

Billetter kan købes nu på Billeto.dk, og de koster 100 kroner stykket.

Filmen "Fifty Shades - Fri" vises i Haarby Bio i perioden fra 19.-15. februar - det er kun den 24. februar, der er adgang forbudt for mænd. /EXP