Sociale aktiviteter og ikke mindst muligheden for at netværke har lokket ny forening til Frivilligcentret i Middelfart Kommune.

Nordvestfyn: Polioforeningen har hidtil haft fokus på at forbedre situationen for danske poliopatienter. Men da antallet af patienter og dermed også medlemmer er stødt faldende, har foreningens medlemmer nu kastet sig over arbejdet i søsterforeningen Ulykkespatientforeningen, og det er det arbejde, der fik foreningen til at søge om medlemskab hos Frivilligcentret i Middelfart.

Polioforeningen blev således optaget som medlem 18. januar 2018 og er dermed til stede i lokalområdet.

- Polio er ikke længere en sygdom, man ser blandt danskere. De nye poliotilfælde, vi ser, er hovedsageligt hos flygtninge og indvandrere. Vi er stadig førende inden for viden om polio og har også et hospital, som har ekspertise i polio, men vores arbejde vil i højere grad handle om Ulykkespatientforeningen, som Polioforeningen har et tæt samarbejde med, forklarer Henrik Lam, der er formand for begge foreninger i Middelfart.

Særligt håber Polioforeningen, at medlemskabet i frivilligcentret kan bringe et godt, socialt netværk med sig.

- Vi kan se, at frivilligcentret er god til at lave en masse arrangementer for medlemsforeningerne, og det håber vi da at blive en del af. Da vi har fokus på ulykkespatient-delen, håber vi især på at kunne netværke med andre patientforeninger. Eksempelvis er det snart et arrangement, som handler om, hvordan man søger fondsmidler, og der er jo vældig relevant for os som forening, siger Henrik Lam.

Målet for Ulykkespatientforeningen er at forbedre vilkårene for de, der oplever mén efter en ulykke. Det gør foreningen ved hjælp af rådgivning, ligesom den støtter forskning, som kan ændre livet for ulykkespatienter.