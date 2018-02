Svendborg: Borgerne i Svendborg kan se frem til flere oplevelser i naturen og friluftsliv i fremtiden, da fire projekter har modtaget støtte fra Udlodningsmidler fra Friluftsrådet. I alt har 15 friluftsprojekter i Region Syddanmark modtaget støtte og fire af dem er fra Svendborg, oplyser Friluftsrådet i en pressemeddelelse. Det er både ildsjæleprojekter med foreninger, kommunerne, frivillige projekter, der har modtaget støtte.

- Det er fantastisk, at så mange frivillige ildsjæle og aktive foreninger brænder for at skabe bedre muligheder for, at flere kan komme ud i naturen og få gode oplevelser. Det er med til at skabe liv og sammenhold i lokalsamfundene, og det er dejligt at se, hvordan for eksempel børn og unge, flygtninge og udsatte grupper får bedre muligheder for at opleve naturen, siger Jan Ejlsted, direktør i Friluftsrådet ifølge pressemeddelelsen.

En af de helt store aftagere af tilskud fra Friluftsrådet er Svendborg Kommune med projektet Aktiv i Naturen, der har fået tildelt 800.000 kroner. Et projekt der skal få borgere med kroniske sygdomme ud at bruge naturen i et træningsforløb. Men friluftrådet havde flere penge i posen og tildelte også andre projekter en klækkelig sum penge, blandt andet cykelbutikken "Cykeltutten", der fik 40.000 kroner. Pengene skal gå til et projekt kaldet "Integration gennem natur". Der skal bruges til etablering af et tilbud til flygtninge, der går ud på at lave ture på mountainbike i naturen, som skal arrangeres af foreningens frivillige.