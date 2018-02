Debat: Gå efter bolden i stedet for manden

Lokaldebat: Fyns Amts Avis har op til vinterferien forsøgt at redegøre for en vandløbssag på min ejendom. Redegørelsen er slået stort op. Fremstillingen kan synes indviklet og ufuldstændig. Jeg kan godt forstå, pressen og befolkningen synes, det er indviklet og forvirrende. Jeg har selv svært ved at følge med.

I 2013 anklagede Danmarks Naturfredningsforening via Fyns Amts Avis undertegnede for fem forhold på min ejendom. Dette sker, efter Ærø Kommune lige har gennemgået området i Rise Mose uden bemærkninger i forbindelse med vedtagelsen af nye vandplaner. Anklagerne byggede på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmegjorte regler og håndtegnede kort. Samt på fejlagtige tingbogsoplysninger. Inden for de første par år godkendes de fire forhold uden bemærkninger. Dette har ikke haft pressens interesse.

Vedrørende det femte forhold har sagsbehandlingen efterfølgende været anket to gange til Miljøklagenævnet, hvor jeg hver gang har fået medhold. Sagen er blevet til en principsag til gavn for landmænd i hele Danmark, hvilket landbrugspressen har beskrevet. Den tredje sagsbehandling af det femte forhold foregår nu, og det får Fyns Amts Avis til at fremstå som om, det hele starter forfra.

Jeg er glad over, de fire væsentligste forhold var i orden fra begyndelsen. Jeg forventer stadig, at samme regler gælder for mig såvel som for alle andre lodsejere i Danmark. Danmarks Naturfredningsforenings anklager og høringssvar går direkte efter manden i stedet for at sigte på bolden. Jeg fastholder min ret til en objektiv sagsbehandling også på det sidste forhold, trods en privat interesseorganisation mener det modsatte.