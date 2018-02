Assens: To gange i løbet af de seneste par dage har indbrudstyve været på spil på Skjoldvænget i Assens.

Det oplyser Mette Kjær fra Fyns Politi.

Først forsøgte ukendte gerningsmænd at bryde ind i en villa på Skjoldvænget i tidsrummet fra lørdag aften klokken 20 til søndag morgen klokken 8. Her blev en nøgleboks afmonteret og fjernet, og gerningsmændene forsøgte at låse hoveddøren op. Men det lykkedes ikke.

Nøgleboksen hang på muren ved siden af hoveddøren.

Mere held var der for de gerningsmænd, som forsøgte sig i en anden villa på Skjoldvænget. Her blev et vindue brudt op, og tyvene kom ind i huset, hvor der var tydelige spor af deres færden i huset. De havde blandt andet rodet flere skuffer og skabe igennem.

Tyvene fandt frem til et pengeskab, som de stjal. Pengeskabet er sort og vejer mellem 60 og 80 kilo. I pengeskabet var der kontanter og en slipsenål med en guldkæde.

Det indbrud fandt sted mandag mellem 16.45 og 20.50.