Caroline Wozniacki sidder over i første runde i Doha, og muligheden for ekstra hvile bekommer danskeren vel.

Tennisstjernen Caroline Wozniacki har som topseedet fået en ekstra dag til at hvile og til at forberede sig i, før hun skal i aktion i WTA-turneringen i Doha, og det har været tiltrængt.

Det fortæller den danske Australian Open-vinder til TV2 Sport.

- Jeg synes, at det er meget rart. Jeg har bare sovet, slappet af og spist noget god mad og fået batterierne opladet igen. Jeg har været lidt træt på det seneste, så det er meget rart, at jeg får lov til at slappe af et par dage ekstra, siger Wozniacki.

Efter triumfen i Melbourne var Wozniacki et kort smut i Danmark, inden hun drog videre til St. Petersborg. Her var hun tydeligt fysisk mærket, og hun tabte til Daria Kasatkina i kvartfinalen.

Onsdag skal Wozniacki i aktion i Doha. Hun skal møde Tatjana Maria eller Carina Witthöft, som tirsdag spiller en ren tysk duel i første runde.