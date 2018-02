Fhv. amtsdirektør og miljøchef, cand.scient. Jørgen Dan Petersen, Vornæs Skovvej 26, Vornæs, Tåsinge, fylder 70 år torsdag 15. februar.

I næsten 35 år var Jørgen Dan Petersen tjenestemand på ledende poster i Fyns Amt, hvorfra hans navn vil være kendt og måske også en smule forkætret som den tidlige miljøforkæmper, han var. Fra dag ét bosatte københavneren sig på Tåsinge, hvor han har flyttet lidt rundt. Helt fra barndommen var han draget af Det sydfynske Øhav, som gav ham gode oplevelser.

Nok kom Jørgen Dan Petersen til verden i 1948 i et helt almindeligt parcelhuskvarter i Rødovre, blev student fra Rødovre Statsskole og cand. scient i biologi fra Københavns Universitet i 1972. Men selv har Jørgen Dan Petersen aldrig følt sig så meget som københavner, at det gør noget.

Hans far var grossist i piber, lightere og dens slags - og hvad der var mere vigtig i denne her forbindelse: Han var fra Marstal. Det betød, at Jørgen Dan Petersen fra meget tidligt tilbragte alle sine ferier hos familien i Marstal, hvor tiden gik med at fiske. Den 1. august 1973 blev den unge cand. scient. ansat i Fyns Amt og placeret i amtsvandinspektoratet, som det første år endnu havde kontor i Svendborg. Og det med at fiske og gå på jagt blev droslet ned, da det i Fyns Amt var 34 år med tryk på.

I de første år var der 13-15 ansatte i afdelingen under amtsvandinspektør E. Grimstrup og senere med C. E. Vested som chef, som han begge kalder for gode chefer:

- Jeg blev i amtet, fordi jeg fik større og større ledelsesmæssigt ansvar. Men også af den grund, at der var mange udviklende og afvekslende opgaver gennem årene. Fyns Amt var en god arbejdsplads. Vi havde ytringsfrihed. Vi måtte udtale os, når det gjaldt vore faglige områder. Det politiske var naturligvis amtsrådsmedlemmernes område, konstaterede Jørgen Dan Petersen i et avisportræt.

Han begyndte sit virke på et tidspunkt, da bevidstheden om miljøet blev større og større, og det så han også som en anspore i arbejdet:

- Vi var et kuld biologer, der blev uddannet med henblik på at få udmøntet den første natur- og miljøbeskyttelseslov, som var gennemført af blandt andre Jens Kampmann. Vi gled ind i et område, som gav nye muligheder for at værne om miljøet. Vi måtte famle os frem, da der ingen bøger var at slå op i. Nu var det muligt både at undersøge og overvåge naturens tilstand, nævnte Jørgen Dan Petersen.

Fra 1999 til 2006 var Jørgen Dan Petersen formand for regionale Østersø-samarbejde mellem Sverige, Tyskland, Rusland, Polen, Estland, Finland og Danmark.

Det indbragte ham og afdelingen den svenske regerings Østersø-pris på 100.000 kroner i 2004. - Da projektet sluttede i 2006, fik min afdeling ord for, at vi ikke alene var gode, men blandt de bedste internationalt set. Det vigtigste råstof er et godt personale, så har man som chef mulighed for at udfolde sig.

Fra 1992 var Jørgen Dan Petersen natur- og vandmiljøforvaltningschef med 122 ansatte og et budget på 60 millioner kroner, og i hele 2006 var Jørgen Dan Petersen amtskommunaldirektør, og det beskrev han som et hårdt og belastende år: - Jeg skulle lukke Fyns Amt ned og sørge for, at 17.000 ansatte blev placeret i den nye kommunale struktur, bemærkede Jørgen Dan Petersen.

Jørgen Dan Petersen er idemanden bag Havørred Fyn, der i 25 år har været en succes såvel hvad angår vandmiljø som turisme, og hvis ideer flere kommuner har taget til sig.

2007 var et sabbatår, og fra 2008 blev Jørgen Dan Petersen pensionist.

Siden 1994 har han og hustruen, marinebiolog Nanna Rask, boet i et husmandssted fra 1840'erne på Vornæs Skovvej med 2,3 hektarer jord helt ned til kanten af Det sydfynske Øhav. Huset er kraftigt moderniseret indvendigt og vedligeholdt i sin oprindelige stil udvendigt.

Efter sit sabbatår havde han måske regnet med at tage et eller andet job, hvis noget attraktivt meldte sig.

Senere sagde han:

- Pensionisttilværelsen er stærkt vanedannende. Og så skal man jo også lige tænke på, hvad en ven sagde til: Statistisk har du 16 år tilbage, og det er kun i de 10, du selv kan bære kufferten.

Få dage inden sin 70 års fødselsdag siger Jørgen Dan Petersen:

- Jeg har været meget glad for gennem mit liv at kunne engagere mig i det vigtige arbejde for beskyttelse af natur og miljø i Danmark. Det har været et intenst arbejdsliv, og jeg har altid haft en anelse om, at jeg skulle sørge for at stoppe i tide.

- Således har jeg i de sidste ti år som pensionist haft mulighed for at være sammen med min familie, rejse samt sejle og fiske i Det sydfynske Øhav. Jeg håber for fremtiden for et dansk økologisk jordbrug og et vandmiljø i balance til glæde for alle. Vi har stadig meget at kæmpe for.

Jørgen Dan Petersen blev diagnosticeret med Parkinsons sygdom i 2011.[SH/]