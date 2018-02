Frihed er den røde tråd i stort set alt, hvad Jacob Mchangama, der torsdag den 15. februar fylder 40 år, har beskæftiget sig med i sin karriere.

Ytringsfrihed, menneskerettigheder og andre friheder er han gået i brechen for i den offentlige debat, i faglitteraturen og i arbejdet med politikere.

Efter endt jurauddannelse nåede han kun at sidde få år med traditionelt advokatarbejde, inden han skiftede til tænketanken Cepos som chefjurist. Her var opgaven at sætte et ansigt på tankens borgerlig-liberale holdninger.

Via en klumme hos Berlingske og gradvist hyppigere optrædener i andre medier som retspolitisk debattør blev han et efterhånden både kendt og anerkendt navn. Altid med fokus på så meget frihed som muligt til den enkelte og tilsvarende få indgreb fra staten.

I 2014 stiftede han en ny tænketank, Justitia, for at stille endnu skarpere på arbejdet for borger- og frihedsrettigheder, både herhjemme og internationalt. Medierne er ikke holdt op med at ringe, tværtimod - og han bidrager til udenlandske tidsskrifter som Foreign Affairs, Foreign Policy og The Economist.

Politisk er arbejdet uafhængigt, og Jacob Mchangama sætter en dyd i at samarbejde med alle fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti. Så længe kerneværdierne om frihed og retssikkerhed står i centrum.

Selv levede han de første år af sit liv i et venstreorienteret kollektiv med sin danske mor og sin far, der kom til Danmark som politisk flygtning fra den afrikanske østat Comorerne.

De dyder har han dog aldrig omfavnet, og ungdommen var nærmere præget af yuppietidens forbrugsfest, før han på jurastudiet fandt en mere alvorlig tilgang.

De senere år har han også skrevet og været medforfatter til flere bøger om ytringsfrihed, som er blevet taget godt imod.

Netop nu arbejder han på en ny af slagsen sammen med en podcast om ytringsfrihedens historie. De udkommer på engelsk, og for tiden opholder Jacob Mchangama sig også med sin familie i New York.

Juristen er også for nylig blevet medlem af Ytringsfrihedskommissionen. (Ritzau)