Så faldt afgørelsen på plads. Det Fynske Kunstakademis fremtidige adresse er Jernbanegade 13 i Odense.

Kunstakademiet skal flytte ind i Kunstmuseets lokaler, når Brandts har tømt huset. Bygningen er enestående af sin art og fortjener at blive fredet.

Det er nu, der skal tænkes tanker for det nye Kunsthus, der rummer mange kvadratmeter.

Anders W. Berthelsen (S) var i Fyens Stiftstidende ude med idéen om også at flytte Carl Nielsen Museet ind i bygningen. Jeg vil gerne tage handsken op.

Jeg synes, det kunne være godt at flytte Anne-Marie Carl Nielsens skulpturer ind som inspiration for de studerende og til glæde for byens borgere og turister.

Anne-Marie Carl Nielsen er måske den mest prominente kvindelige billedhugger, vi har haft i Danmark gennem tiden. Hendes værker kunne være på 2. sal.

Samtidig kunne man nytænke Carl Nielsen Museet, så musikken også kommer indenfor dørene.

Det vigtige må være, at den store sal hele tiden er i spil for en synliggørelse af de studerendes værker og udfoldelser. Samtidig kan den bruges som foredragssal, til fordel for kunsten, samt til musikopførelser - gerne i Carl Nielsens navn, men måske også som en mulighed for at komme og synge her.

Pladsen foran bygningen kan omdannes til et kunsttorv, så det bliver en videreførelse af gågaden.