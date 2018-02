Dalum Papir. Er partshøring bare et bump på vejen?

Fra 31. januar til 14. februar kører en partshøring for naboer til naturområdet ved Nygade 5, Odense S, vedrørende boligbyggeri på området.

Området har tidligere været i avisen, da det har været svært at få information omkring byggesagen. Kommunen lovede dog, at der ville komme en høring inden eventuelt byggeri.

I partshøringen skriver kommunen, at "Ejeren af Nygade 5 har søgt om at opføre syv fritstående enfamiliehuse". Kommunen har dog allerede - inden partshøringen er afsluttet - valgt at tildele matriklerne husnumre.

I partshøringen skriver kommunen ligeledes, at "Området ligger inden for åbeskyttelseslinjen ligesom den øvrige bebyggelse i området". Det er korrekt, at nogle huse i området ligger inden for den 150 meters åbeskyttelseslinje. Disse huse er dog bygget omkring år 1900, og altså godt syv årtier, før vi fik en beskyttelseslinje. Hvis denne begrundelse er valid, er der derfor ikke noget til hinder for, at alle med matrikler ned til åen kan bygge helt ned til å-kanten.

For området ved Dalum Papir vil kommunen forsøge at indskrænke åbeskyttelseslinjen fra 150 til 40 meter, da den mener, der med 40 meter fortsat fastholdes et minimum af beskyttelsesværdier og landskabstræk omkring åen.

Dette mener kommunen, underligt nok, ikke gælder for Nygade, som ligger lige ved siden af.

Med til historien hører også, at Nygade 5 tidligere indgik i helhedsplanen for Dalum Papir. Kommunen blev dog af ejeren overtalt til at fjerne Nygade fra helhedsplanen, muligvis således, at man ikke blot kunne omgås den 150 meter åbeskyttelseslinje men også 40 meters linjen.

Når matrikler gives husnumre inden en partshøring, kan man desværre stille spørgsmålstegn ved, om Byggesag overhovedet tager partshøringer og høringer generelt seriøst, eller det blot er et bump på vejen, som skal overstås.

I hvert fald er man godt på vej til at ødelægge muligheden for, at Odense bliver Danmarks grønneste storby, som Kommuneplan 2016-2028 ellers har som mål.