Dating

En singleklub er en god måde at møde andre mennesker på. I singleklubben Orkanen, som er for personer på 50 år og opefter, handler det både om det sociale med andre, men også om at kunne finde kærligheden. Det skal nemlig ikke slutte, bare fordi man er blevet ældre.

Trekantomådet: En kvinde svinger sin arm og slipper bowlingkuglen, så den triller hen mod de ti kegler forenden af banen. I stolene bag hende sidder tre og snakker. En kvinde peger op på skærmen, hvor pointene bliver vist. - Det er nok ikke point for kun én runde. Det må være for alle runder, for det er rimelig mange, griner hun. En tirsdag aften i januar var medlemmer af singleklubben Orkanen ude at bowle med hinanden i Bowl'n'Fun i Vejle. Det er bare et af mange arrangementer, klubben har. De har bl.a. også syng-sammen eftermiddage, gåture, dans, fester og rejser. Dating i dag Gennem livet stifter de fleste mennesker bekendtskab med dating, og begrebet kaster hele tiden nye betydninger af sig. I anledning af valentinsdag sætter vi fokus på, hvordan folk dater i dag ved at tage dig med i nogle af datingverdenens afskygninger.Du kommer eksempelvis til at møde et ældre par, der mødte hinanden på nettet for 10 år siden, en sugardaddy og en, der fandt kærligheden på tv, - derudover giver en ekspert sit bud på, hvordan fremtidens dating ser ud. - Der er forskellige aktiviteter i klubben, så der er noget for alle. Medlemmerne er gode til at finde ud af, hvem de passer sammen med rent personligt, og så har de også skabt små madklubber og spilklubber. Folk trives i klubben, og det er dejligt, fortæller formand og stifter Edith Agerholm.

Balance mellem kønnene

Orkanen blev oprettet i januar 2000. Navnet på klubben opstod, fordi der var indkaldt til stiftende møde 3. december 1999, og det var samme dag, som en orkan ramte Danmark. “ Formålet er, at singler får et godt liv sammen med ligesindede. Og så gør det jo ikke noget, hvis de oven i det finder kærligheden. Den er der mange, der har fundet i klubben. Edith Agerholm, formand og stifter af Orkanen Der er 175 medlemmer i dag, og stort set lige mange mænd og kvinder. Det er nemlig vigtigt, at der er det, fortæller Edith Agerholm. - Vi har set, at flere singleklubber er gået i opløsning, fordi der har været for mange af det ene køn ift. det andet. Så det er væsentligt, at der er en balance i Orkanen, og talen bliver også bedre mellem mennesker i klubben, når der er en balance. Det er med til at styrke sammenholdet.

God måde at møde andre på

En bowlingkugle triller hen ad banen og rammer alle ti kegler. STRIKE, står der på skærmen. En kvinde giver manden, der lige lavede strike, en high five. - Jeg var heldig den her gang, siger han ydmygt. Orkanen er en singleklub for folk på 50 år og opefter, og der er flest i alderen 60-70 år. Medlemmerne kommer hovedsageligt fra Trekantområdet som f.eks. byer som Fredericia og Vejle, men bl.a. også fra Haderslev og Aarhus. Edith Agerholm fortæller, at der er et helt specielt formål med klubben. - Formålet er, at singler får et godt liv sammen med ligesindede. Og så gør det jo ikke noget, hvis de oven i det finder kærligheden. Den er der mange, der har fundet i klubben, siger hun. Netop kærligheden skal ikke være slut, selvom man er blevet ældre. Og her er en singleklub en god måde at møde en evt. kommende partner på. - Man møder hinanden flere gange, og på den måde kan man lære hinanden at kende hen ad vejen. Og selvom man er ældre, så er det sådan i dag, at man søger efter et forhold. Moderne mennesker vil gerne have et forhold, og det kan en singleklub f.eks. være med til at indfri, fortæller Edith Agerholm.

Livet skal udnyttes