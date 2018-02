Debat: Havnens arealer til gavn for fællesskabet og turismen

Som bekendt blev Kertemindelisten udraderet ikke mindst på grund af De Konservatives markante fremgang. Tidligere byrådsmedlem for Kertemindelisten, Lars Bo Jensen, lufter i et læserbrev d. 11/2 sin frustration over valgets udfald ved at kalde den konservative byrådsgruppe for amatørpolitikere. Jeg er sikker på, at disse brave ny- og genvalgte medborgere tager betegnelsen som en kompliment (selv om den givetvis ikke var ment således), idet en amatør er en person, der har hjertet med i sit virke. Samtidig tør vi konkludere, at LBJ betragter sig selv som en levebrødspolitiker. Og så er det godt, at han har et bedre udkomme uden for byrådet.

Jeg håber, at lidt mere end et spinkelt flertal i Kertemindes kommunalbestyrelse har hjertet med i udviklingen af byen og havnen, og ikke går blindt og målrettet efter kortfristet millionomsætning. Vi er en del "amatørpolitikere" i og udenfor byrådssalen, der mener, vi skal afsøge mulighederne for på havnens arealer at gavne fællesskabet og turismen - og ikke - som det ellers var lagt op til, og som levebrødspolitikeren så varmt gik ind for - kaste havnen i grams for investorer og rige tilflyttere, og til ubodelig skade for hidtidige brugere og naboer. Havnekulturarvsmasterplan? Mystisk ord. Jeg vil sætte en tyk streg under 'master' - udtalt på dansk!