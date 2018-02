Sats

Skuespiller og tv-mand udgiver bog og holder foredrag om kamp for at få et barn. 17- og 19-årige Laura og Klara Houlind Søndergaard fra Snoghøj arrangerer for egen regning aften i selskab med kendissen.

Fredericia: De fleste i deres alder bruger indiskutabelt mange af deres lommepenge og indtjente midler fra fritidsjobs på nye telefoner, byture, tøj og skiferie. Snoghøj-søstrene Laura og Klara Houlind Søndergaard på henholdsvis 17 og 19 skiller sig derfor lidt ud. De satser nemlig derudover pænt beløb på at få skuespilleren og tv-manden Pelle Hvenegaard til Fredericia. Kendissen udgiver 12. april en bog om sin og konens kamp for at få et barn. Først gennem frugtesløse fertilitetsbehandlinger. Siden via adoption. Det lykkedes, og i dag er parret forældre til lille Zoe Ukhona fra Sydafrika. Bogudgivelsen følges af en foredragsturné til efteråret, men Laura og Klara Houlind Søndergaard hapser Pelle Hvenegaard allerede den 10. april og inviterer alle interesserede til at høre ham i MesseC fra klokken 19.30 til 21.30. Som 12-årig optrådte Pelle Hvenegaard (f. 1975) i titelrollen som Pelle i den danske Oscar-vindende film med stjernen Max von Sydow, "Pelle Erobreren".I sit voksne liv har han været vært i flere underholdningsprogrammer på tv. Blandt andet Comedy Fight Club på TV2 Zulu, datingshowet Dagens Mand på TV2 og sportsdysten Spartan Danmark på Kanal 5.



Pelle Hvenegaard har imidlertid brugt flest kræfter i tv-verdenen bag kameraet som udvikler, tilrettelægger og producent.



Billetter til foredraget med ham fås på http://pelle.billetexpressen.dk/. Som 12-årig optrådte Pelle Hvenegaard (f. 1975) i titelrollen somi den danske Oscar-vindende film med stjernen Max von Sydow, "Pelle Erobreren".I sit voksne liv har han været vært i flere underholdningsprogrammer på tv. Blandt andetpå TV2 Zulu, datingshowetpå TV2 og sportsdystenpå Kanal 5.Pelle Hvenegaard har imidlertid brugt flest kræfter i tv-verdenen bag kameraet som udvikler, tilrettelægger og producent.Billetter til foredraget med ham fås på

Følger ham på sociale medier

- Vi kender ham, fra da han spillede med i dramaserien 2900 Happiness på TV3, forklarer Laura Houlind Søndergaard: - Og så har vi fulgt ham rigtigt meget på Instagram, hvor han har lagt billeder op af sig selv og deres virkeligt søde lille barn. - Vi tænkte, at vi gerne ville have ham herover og fortælle historien, fortsætter Klara Houlind Søndergaard.

Penge på spil