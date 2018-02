Debat: Gode gastro-ambitioner fra regeringen

Læserbrev: Regeringen er netop kommet med en række ambitiøse anbefalinger til, hvordan det kan sikres, at Danmark i 2025 er blevet et gastronomisk centrum.

Gastronomi er en oplagt dansk styrkeposition, så vi fra Dansk Erhverv hilser det naturligvis velkomment, at regeringen sætter ind netop her. Det er noget forholdsvist nyt, at gastronomi er blevet en vækstdriver for turisme i hele landet. Derfor er det vigtigt, at vi tænker hele landet ind, tænker bredt i brancher og sammen trækker i samme retning. For eksempel er der et stort potentiale i danske bager- og konditorer og i de spirende spiritusdestillerier rundt om i landet.

Anbefalingerne adresserer også arbejdet med at reducere madspild, og det er godt. Arbejdet med at reducere madspild er allerede en del af mange virksomheder og forbrugeres hverdag. Der er i de seneste år lavet mange tiltag og gjort store fremskridt på området. Men der er selvfølgelig plads til forbedringer, og her er det vigtigt, at man fra politisk side er positivt indstillet i forhold til at fjerne de eksisterende barrierer. Der er også et stort behov for fælles målemetoder til at måle madspild, så vi kan sætte ind der, hvor behovet er størst. Derfor er det vigtigt at få sat gang i arbejdet med det samme.

Andre gode forslag er i øvrigt, at der skal skabes gode, lokale madoplevelser til turisterne, og at dansk gastronomis spydspidser skal styrkes via blandt andet etablering af et gastronomiakademi.