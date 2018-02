Sydafrikas regeringsparti, African National Congress (ANC), har givet præsident Jacob Zuma en frist på 48 timer til frivilligt at træde tilbage som landets statsoverhoved.

Sker det ikke, vil han blive afsat.

Det oplyser anonyme kilder til publicservicemediet SABC ifølge Reuters.

Den 75-årige Zuma, der siden 2009 har været Sydafrikas præsident, har som følge af en korruptionsskandale været under et massivt pres i længere tid.

Mandag var hovedbestyrelsen i ANC samlet for at drøfte partiets fremtid og en afsættelse af Zuma.

Efter at bestyrelsen havde været samlet i otte timer, forlod Cyril Ramaphosa, der er partiets leder og vicepræsident, mødet og begav sig mod præsidentboligen i Pretoria for personligt at informere Zuma om hovedbestyrelsens beslutning.

En time senere vendte Ramaphosa tilbage til ANC-mødet, der bliver holdt på et hotel i Pretoria.

Cyril Ramaphosa erkendte søndag, at stridigheder omkring Zumas person skaber "strid og splittelse" i partiet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ANC eller Jacob Zumas talsmand, skriver nyhedsbureauet Reuters sent mandag aften.

Hvis Zuma træder tilbage, vil den 65-årige Cyril Ramaphosa overtage posten som præsident.

Ramaphosa vil fokusere på at bekæmpe korruption og øge den økonomiske vækst.

Jacob Zuma skulle torsdag have afholdt sin årlige tale for parlamentet om nationens tilstand, som er et af de politiske højdepunkter for året.

Efter ønske fra oppositionen blev talen tirsdag rykket til efter 22. februar, hvor parlamentet skal stemme om et mistillidsvotum mod præsidenten. Den endelige dato for talen er endnu ukendt.