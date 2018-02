Danske Studerendes Fællesråd (DSF) og Danske Universiteter vil sammen undersøge omfanget af seksuel chikane blandt de studerende på landets universiteter.

Det fortæller forkvinde hos DSF Sana Mahin Doost, der glæder sig over samarbejdet.

- Vi får løbende henvendelser fra vores medstuderende, der bevidner, at der er problemer på universiteterne. Derfor er det nødvendigt, at vi får kortlagt, hvad problemets omfang reelt er.

- Det er et første skridt på vejen for at få lavet reelle forandringer på universiteterne, siger hun.

DSF har hørt både fra studerende, som har oplevet seksuel chikane fra medstuderende, og fra studerende, som har oplevet det fra ansatte på universitetet.

- Det er blandt andet eksempler, der beror sig på ubehagelige oplevelser i fredagsbarer og på rusture.

- Men det er også i høj grad mellem studerende og undervisere, hvor det er et ulige magtforhold, der bliver udnyttet, fortæller forkvinden.

Sana Mahin Doost håber, at undersøgelsen kan blive sendt ud til landets studerende så hurtigt som muligt i løbet af foråret.

Sammen vil de to organisationer fastlægge undersøgelsens indhold, metode og rammer. Danske Universiteter er også tilfredse med samarbejdet.

- Vi tager det her emne alvorligt, og vi synes, at det vil være helt relevant at få en afdækning af, hvor stort problemet er, siger direktøren for Danske Universiteter, Jesper Langergaard.

Når undersøgelsen er gennemført, og resultaterne ligger klar, vil de to organisationer fortsætte med at samarbejde om, hvilke initiativer der eventuelt skal sættes i værk.

- Nu må vi afvente, hvordan det kommer til at se ud i den her undersøgelse. Men vi er fra universiteternes side helt klart interesseret i at fortsætte dialogen med de studerende.

- Hvordan kan vi gøre, at det her område bliver oplyst, og at de studerende føler sig mere trygge på universiteterne, siger direktøren.

En gruppe kvindelige studerende fra fem universiteter har skrevet et åbent brev til deres rektorer for netop at gøre opmærksom på problemet med krænkende opførsel på universiteterne.

Det skriver Information, som tirsdag bringer brevet, der er underskrevet af 48 kvindelige studerende.