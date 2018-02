Norge får sin første sygehusimam.

Det er universitetshospitalet Haukeland i Bergen, som fremover vil have et bredere religiøst tilbud til patienterne.

Lederen af præstetjenesten på Haukeland Universitetssjukehus, Liv Ingrid Svela, er glad for at få en imam med på holdet, skriver nyhedsbureauet NTB.

- Fra tid til anden får vi spørgsmål fra patienter, som ønsker at snakke med en imam. Og eftersom patienterne giver udtryk for, at de trænger til at tale med en imam, så har vi fået dette i stand, siger Svela til NRK Hordaland.

44-årige Mohammad Azeem har fået jobbet, som er en deltidsstilling, skriver det kristne dagblad Vårt Land. Han får én arbejdsdag om ugen.

Der er fire præster ansat på sygehuset.

Stillingen som sygehusimam er finansieret af præstetjenesten.

Imamen er tilknyttet en moské i Bergen. Han har den seneste tid deltaget i et projekt på sygehuset, og nu bliver han så fast tilknyttet efter Svelas ønske.

På St. Olavs hospital i Trondheim råder man over en kulturkonsulent, som ifølge Vårt Land i praksis har mange af de samme opgaver, som imamen i Bergen får.

Andre norske sygehuse har kulturrådgivere til at hjælpe patienter med andre baggrunde end norsk.