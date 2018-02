FODBOLD: Han kom fra Vejle til Middelfart i sommer, men har nu i over en uge forsøgt at gøre sine hoser grønne i Marienlyst som spidsangriber.

21-årige Patrick Rasmussen fik endda udlignet til 1-1 mandag aften efter lidt turbulens i OB-feltet, hvor målmand Thomas Mikkelsen ville have haft en offside-kendelse fra dommer Morten Bertelsen.

I korridorerne efter kampen blev det kendt, at Marienlyst var meget tæt på en aftale med Patrick Rasmussen. Genkomne Sandro Spasojevic stod udenfor med en lægskade og selv om det siges, at klubben har en skov af offensive folk, så kan det alligevel knibe med den type, der er helt inde i feltet.

Kampen Kort Marienlyst-OB II 2-2 (1-1) testkamp0-1 Jóan Símun Edmundsson (24), 1-1 Patrick Rasmussen (45), 1-2 Julius Eskesen (70) 2-2 Jonas Hvilsom (79).



Startformationer:



Marienlyst (4-2-3-1) Jeppe Kirk - Nicolai Kehling, Hasan Kurucay, Lasse Thomsen, Lasse Plato - Mads Jørgensen, Christian Bannis - Mads Aasgaard, Anders Thomsen, Kristian Weber - Patrick Rasmussen.



OB (4-4-2) Thomas Mikkelsen - Jacob Buus, Marco Lund, Oliver Skolnik, Joao Pereira - Mohammed Fellah, Mathias Thrane, André Rømer, Julius Eskesen - Jóan Símun Edmundsson, Rasmus Jönsson.

- Han har den hurtighed, der skal til, sagde sportskoordinator Simon Stasiak bagefter.

Ud over startformationen kom både Mathias Munk, Jonas Hvilsom, Jonas Hansen og Oliver Lønfeldt ind undervejs i den meget tempofyldte træningskamp, hvor Marienlyst forsøge at styre kampen de første tyve minutter og med stor risiko skubbede bagkæden op.

Det udnyttede Julius Eskesen til at sende Edmundsson mod mål og her lobbede færingen iskoldt bolden over Jeppe Kirk til 0-1.

Senere udnyttede Eskesen en flot stikning til at bringe OB i front igen i det lange hjørne, selv om Marienlyst-backen Lasse Plato gav lige lovligt meget plads til OB-talentet i den situation.

Et kvarter før tid blev Edmundsson skiftet ud til fordel for unge Mathias Jørgensen og færingen virkede ikke overdrevent glad for den disposition.

Marienlyst kom efter sine udskiftninger med fornyet kraft og unge Oliver Lønfeldt misbrugte forhastet alene med Thomas Mikkelsen, men lidt efter var Jonas Hvilsom knivskarp efter fint opløb i højre side.

Marienlyst-træner Carsten Hemmingsen så et par offside-situationer før pausen. Han mente de var tykke, men omvendt så Marienlyst-forsvaret ud til at være sorgløse ved at lade Rasmus Jönsson stå fri bag sig nærmest på OB'ernes halvdel.

Mohammed Fellah i OB-formationen så ud til at mangle nogle procenter endnu.