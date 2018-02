Kontrolgruppen finder flygtninge og indvandrere, der hæver sociale ydelser, selv om de reelt ikke bor i Danmark.

Kontrolgruppen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune er blevet væsentligt større og opdager derfor også mere socialt bedrageri. Eksempelvis, fortæller afdelingsleder Jesper Suhr Thomsen til TV 2, har "Vejledning og Kontrol" opdaget en familie, der var taget tilbage til Afrika og alligevel stadig fik udbetalt integrationsydelse (12.211 kroner om måneden) og boligstøtte (2.551 kroner om måneden). Derudover var familien berettiget til børne- og ungeydelse (16.776 kroner i kvartalet) og børnetilskud (9.722 kroner i kvartalet), ligesom man havde fripladsordning til flere af børnene. Set over et år løber støtten op i 327.656 kroner for alle familiens medlemmer, fortæller TV 2, men præcis hvor mange måneder familien har været bortrejst - og dermed det præcise beløb for det sociale bedrageri - har det ikke været muligt at få oplyst, da Jesper Suhr Thomsen og andre fra Odense Kommune med viden om sagen er på ferie. Flytningen blev opdaget, da skoleforvaltning henvendte sig, fordi børnene ikke var mødt op i skolen. Af hensyn til tavshedspligt og muligheden for, at familien kan blive genkendt, kan Jesper Suhr Thomsen ikke oplyse, hvilket afrikansk land, der er tale om, og hvor mange børn familien har.

Svært at inddrive pengene

Kontrolgruppens arbejde er at finde der, hvor kommunen udbetaler ydelser, borgerne ikke er berettiget til, og som man kan læse andetsteds, er man blevet bedre til det, i takt med at man er blevet flere medarbejdere. Ifølge TV 2 har kontrolgruppe fundet 21 sager - omfattende 36 personer - hvor personer eller familier er registreret i Danmark, men ikke bor i landet. 20 af de 36 har fået udbetalt sociale ydelser. Om pengene kommer ind i kommunekassen igen, hvis de først er blevet udbetalt, ligger imidlertid et andet sted i kommunen - i "Opkrævning", der holder til i Borgmesterforvaltningen. Og her er meldingen, at det er meget svært at få pengene kradset ind igen i de sager, hvor der er tale om folk eller familier uden de store midler. De har simpelthen ingen penge at betale med. Derfor forsøger man dog alligevel.

Nogle får penge med hjem