Kontrolgruppen i Odense Kommunen er blevet oprustet til dobbelt størrelse for at kunne slå hårdt ned på socialt bedrageri af registrerede bandemedlemmer. En af sidegevinsterne har været, at gruppen har opdaget bedrageri andre steder også.

Den styrkede indsats mod de kriminelle bander i Odense fortsætter med at kaste resultater af sig.

Denne gang er det kampen mod socialt bedrageri, der har nydt godt af, at kommunen har valgt at fordoble kontrolgruppen fra fire til otte mand, fortæller rådmand Brian Dybro (SF):

- Vejledning og Kontrol er blevet dobbelt så stor, fordi banderne ikke bare laver kriminalitet, men også socialt bedrageri. Den ene dag hæver de kontanthjælp, den anden dag kører de rundt i store, dyre BMW'er og laver kriminalitet. Det vil vi ikke finde os i, og derfor har vi sat flere penge af til kontrol af deres økonomi. De nye folk arbejder også med socialt bedrageri i al almindelighed, og deres arbejde har givet en stor gevinst, siger rådmanden.

En del af indsatsen handler om at identificere folk på kontanthjælp, som opholder sig så meget i udlandet, at de reelt er at betragte som udvandret. De hæver nemlig fortsat sociale ydelser og bruger det danske sundhedsvæsen, som vi tidligere har fortalt - for eksempel ved at komme hjem til en operation eller et kontrolbesøg efter en behandling. Noget, de altså ikke er berettiget til.

Indsatsen har betydet, at kommunen på det her område har opdaget snyd for knap 1,6 millioner sidste år mod 730.000 kroner året før.

- Det er ærgerligt, at så mange snyder fællesskabet, men det er godt, at vi får det stoppet, siger Brian Dybro.