Fem fynske øko-virksomheder rejser i februar til Nürnberg i Tyskland for at deltage i verdens største øko-messe og dermed udvide deres kundegrundlag.

Fem fynske virksomheder, som sælger økologiske varer, vil fra 14. - 17. februar deltage i verdens største øko-messe i Nürnberg i Tyskland. Det skriver Økologisk Landsforening i en pressemeddelelse.

De fem virksomheder er Naturfrisk A/S fra Ørbæk, som primært sælger juice, Zozozial Coffee Roasters fra Svendborg som sælger kaffe-produkter, Q-Organic fra Odense som blandt andet sælger kaffe og kakao, Skarø Is fra Svendborg som sælger is og Uhrenholt fra Middelfart som blandt andet sælger ost og andre mælkeprodukter.

Messen hedder Bio Fach, og i alt deltager 40 danske virksomheder.

- Vi satser mere og mere på eksport, og vores salg til eksportmarkeder er vokset 20-30 procent hvert år de seneste mange år. Vi deltager på Bio Fach for både at bygge videre på de gode kontakter, vi allerede har på eksportmarkederne og for at finde nye kunder, forklarer Niels Rømer, direktør hos det familieejede bryggeri Naturfrisk.

Direktør og medejer af kafferisteriet Zozozial Coffee Roasters, Henrik Almlund, forventer at øge eksporten via øko-messen.

- I dag eksporterer vi blandt andet til Sverige, Tyskland, Østrig, Holland og Singapore, og eksport udgør cirka 70 procent af vores forretning. Vi forventer at øge eksporten til både eksisterende kunder og til nye markeder i år - blandt andet via vores deltagelse på Bio Fach.

Ifølge Økologisk Landsforening blev der eksporteret for 2,4 milliarder kroner danske økologiske varer i 2016. Det er en stigning på 23 procent på blot et år. Økologisk Landsforening vurderer, at dansk økologi er så eftertragtet på eksportmarkederne, at øko-eksporten vil runde tre milliarder i 2018.