Advokat Henrik Holm-Nielsen, der onsdag den 14. februar fylder 80 år, opererede i mange år kontant og hjemmevant på begge sider i retslokalet, både som anklager og forsvarer.

Han har været involveret i de seneste årtiers allertungeste sager herhjemme inden for politik og erhvervsliv: Tamilsagen, Farum-sagen, Hafnia-sagen og Riskær-sagen.

Han stak ud fra nålestribede kolleger med letgenkendelig rød baret og camouflagejakke, og han er kendt for at kunne overskue enorme mængder juridisk materiale - "Ringbindenes Herre" kaldte en avis ham.

Profileret i offentligheden blev han især som kontant udspørger i den undersøgelseskommission, der kulegravede Tamilsagen. Den kostede justitsminister Erik Ninn-Hansen hans politiske liv og førte til, at statsminister Poul Schlüter "fik knust sit livsværk" og i 1993 måtte overdrage magten til rød blok.

Holm-Nielsens resultatliste er imponerende. Da anklagemyndigheden i 2007 ville have dømt 12 byrådsmedlemmer i Farum for medansvar for Venstre-borgmester Peter Brixtoftes økonomiske morads, fik Holm-Nielsen dem frikendt, alle som én.

Også den bitre mangeårige koldkrigsfejde i retssystemet mellem journalist Jørgen Dragsdahl og professor Bent Jensen tog han del i - på Dragsdahls side. Om end Holm-Nielsen frabad sig at føre sagen i Højesteret, der i 2015 fandt Bent Jensen skyldig i injurier.

Henrik Holm-Nielsen blev cand.jur. i 1962 - ligesom begge forældre - og i 1965 advokat. I 1971 fik han møderet for Højesteret og var derefter "medhjælper" hos Statsadvokaten for Sjælland i næsten 30 år.

1966-2010 var han tilknyttet advokatfirmaet Holm-Nielsen & Plesner, og herefter drev han egen advokatvirksomhed, indtil han deponerede sin bestalling i 2013.

Holm-Nielsen har et stort hjerte for naturen. I sin ungdom var han spejder i Charlottenlund og begyndte at gå med dolk, og den blev hængende. Mulige konflikter med våbenloven håndterede han med snilde.

- Når jeg er uden for den indre by, er jeg jo altid jæger, fisker eller naturvandrer, der skal skære en hasselkæp, så her har jeg ingen problemer. Men inde midt i hovedstaden afvæbner jeg mig og nøjes med en lille lommekniv, forklarede han Berlingske Tidende i 2008.

Henrik Holm-Nielsen er gift med Ida Hjejle. Parret flyttede i 2002 til Dianalund på Vestsjælland. En del af ejendommen på 13,5 hektar er landbrug, resten skov og sø.

Han går stadig på jagt - men helst alene.

- Jeg går meget gerne ud med riffel og skyder et stykke råvildt. Det smager jo også godt, siger han. (Ritzau)