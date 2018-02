Zumas tid som Sydafrikas præsident er ved at rinde ud. Et møde om præsidentens fremtid er indledt.

Hovedbestyrelsen i Sydafrikas regeringsparti, ANC, mødtes mandag for at afslutte drøftelser om partiets fremtid og en afsættelse af landets trængte præsident, Jacob Zuma.

Iagttagere i Sydafrika siger, at hovedbestyrelsen ventes at bede Zuma om at gå af.

ANC's leder, Cyril Ramaphosa, erkendte søndag, at stridigheder omkring Zumas person skaber "strid og splittelse" i partiet.

Zumas tid som Sydafrikas præsident er ved at rinde ud. Et møde om præsidentens fremtid er planlagt mandag, sagde vicepræsident Cyril Ramaphosa, der i december blev valgt som Zumas afløser i ANC.

Ramaphosa talte fra en balkon foran et stort billede af ekspræsident Nelson Mandela. Mandela ville være fyldt 100 år i år.

Zuma, som står midt i en korruptionsskandale, er under massivt pres for selv at træde tilbage. Men den 75-årige præsident, der har siddet på posten siden 2009, har ikke umiddelbart ønsket at gå af.

Mens Zuma sidder på magten, kan han lettere forsøge at påvirke domstolene til at droppe sagerne.

Jacob Zuma skulle torsdag have holdt sin årlige tale for parlamentet om nationens tilstand, som er et af de politiske højdepunkter for året.

Efter ønske fra oppositionen er talen blevet rykket til efter 22. februar.