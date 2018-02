Faaborg: En bombelignende genstand placeret i affaldsskuret i Ringparken fik mandag formiddag vicevært Jens Post op på dupperne. Han ville ikke tage nogen chancer, så han låste straks skuret af og kontaktede politiet.

Herfra blev hærens ammunitions-ryddere fra Skive Kaserne rekvireret, og mens de satte kursen mod Faaborg, satte viceværten en seddel op på døren ind til depotet med beskeden om, at det var låst af på grund af farligt affald.

Der nåede dog ikke rigtigt at udvikle sig det helt store drama. Da ammonutionsrydderen ankom ved 14-tiden, tog det dem ikke mange sekunder at konstatere, at der var tale om et tomt granathylster, som ikke længere kunne gøre skade.

Episoden var næsten en tro kopi af den episode, Faaborg Boligforening i august 2017 havde i Betzyslyst, hvor det vakte en del opmærksomhed, da en mortergranat - der efterfølgende også viste sig at være tømt for sprængstof - blev anbragt uden for en ejendommene.