Situationen i Syrien er blevet forværret, og en FN-koordinator rapporterer om "nogle af de værste kampe under hele konflikten".

- Der er rapporter om hundredvis af dræbte og sårede civile, siger FN-koordinator Ali al-Za'tari.

Han siger i e-mail til Reuters, at et stort antal mennesker er blevet tvunget på flugt fra deres hjem, og at megen infrastruktur er ødelagt, blandt andet lægecentre.

I den syriske konflikt har Tyrkiet skabt en ny front ved at sende militæret ind i nordlige dele af landet for at bekæmpe den kurdiske YPG-milits. I weekenden blev mindst 11 tyrkiske soldater dræbt under angreb på militsen.

Det er tre uger siden, at Tyrkiet indledte militæroperationen, og tyrkerne har mistet mindst 30 soldater i løbet af de tre uger, offensiven i Afrin har varet.

I samme periode har tyrkiske soldater "neutraliseret" over 1100 terrorister, siger militæret.

YPG-militsen, der støttes af USA i kampen mod Islamisk Stat, siger selv, at den har mistet 70 af sine soldater.

Den tyrkiske regering mener, at YPG er en terrorgruppe med forbindelse til kurdiske separatister i PKK i Tyrkiet.