Forlængelse

En døgnåben funktion for folk med psykiske problemer har været så populær, at Fredericia udvider tilbuddet resten af året. En evaluering viser, størstedelen af henvendelserne kommer fra folk, som ikke er i det psykiatriske system.

Fredericia: Hvad gør man, når angsten melder sig, eller livet pludselig vælter, og det kan være svært at overskue at komme ud af sengen? De sidste tre år har Fredericia Kommune været med i et forsøg med tilbud, hvor man kan ringe på alle tidpunkter af døgnet og få akut hjælp til psykiske problemer. Tilbuddet var understøttet af Socialstyrelsen. I Fredericia har tilbuddet været så populært, at politikerne på budgetforlig 2018 besluttede at forlænge akuttilbuddet til udgangen af 2018.

Dit akuttilbud Via telefonen eller på Nymarksvej 213 har medarbejderen den første krisesamtale med borgeren. Målet er at skabe ro og tryghedHvis nødvendigt er næste skridt en kriseplan for borgeren, hvor der eventuelt kan skaffes kontakt til den rette hjælp andre steder i systemet



Der er desuden mulighed for overnatning på Nymarksvej 213



De medarbejdere, der tager telefonen, er alle professionelle ansatte, som er undervist i krisesamtaler



Fredericia Kommune forventer cirka 150 henvendelser i år



Telefonnummeret til akuthjælpen er: 20 66 03 35

- Vi oplever en stigning i antallet af folk, der har ondt i livet på en eller anden måde, og der har vi manglet noget, der kan hjælpe dem. Henvendelserne handler om alt muligt. Det kan være folk i sorg over at miste eller folk, der er ramt af en skilsmisse, der ikke synes, de kan tackle det. Det er ofte den velfungerende del af befolkningen, der søger tilbuddet, fortæller direktør for velfærd i Fredericia Kommune Annemarie Schou Zacho-Broe.

“ Vi oplever en stigning i antallet af folk, der har ondt i livet på en eller anden måde, og der har vi manglet noget, der kan hjælpe dem Direktør Annemarie Schou Zacho-Broe

Prisen for at fortsætte tilbuddet er 700.000 kroner.