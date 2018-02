Initiativgruppen bag en kildevandsbæk langs Kærlighedstien i Ringe søger penge hos Realdania, men for at komme i betragtning, skal projektet have mindst 200 stemmer.

Ringe: En rislende bæk, der løber langs Kærlighedsstien i Ringe, skal binde by og sø sammen. Det er ambitionen hos en initiativgruppe med Peter Flint Jensen, formand for foreningen Land og By, i spidsen. Ideen til kildevandsbækken, som de kalder den, blev allerede luftet i 2016, og siden har initiativgruppen ventet på tilladelser. Derfor er gruppen først for nyligt begyndt at søge økonomisk støtte. Bækken har et samlet budget på to millioner kroner, og gruppen har derfor søgt penge hos Realdanias pulje Underværker, hvor det gælder om, at projekterne, der søger penge, skal skaffe så mange stemmer som muligt. Man skal minimum have 200 stemmer for at komme i betragtning. - Vi søger en million kroner, som det er det maksimale, man kan søge, fortæller Peter Flint Jensen og tilføjer, at projektet også har fået 250.000 kroner fra Faaborg-Midtfyn Kommune og 125.000 kroner fra Den Faberske Fond. Får initiativgruppen grønt lys hos Realdania, begynder projektet at kunne anes ude i fremtiden. - Det vil gøre en pokkers til forskel. Måtte det komme, kunne vi vel blive færdig i år. men vi skal have nogle flere midler, det er ikke gjort med Realdania, siger Peter Flint Jensen.

