Faaborg/Sallinglunde: Der har været indbrud i en garage på Prices Havevej. Det er sket i tidsrummet mellem lørdag klokken 20 og søndag klokken 09.30. Der er blevet stjålet en neon grøn knallert. Indbrudstyven har efterladt nogle skruetrækkere i garagen. De er formentlig blevet brugt til at bryde knallertlåsen op, oplyser politiet.

I Sallingelunde fik et hus fredag besøg af en indbrudstyv, der kom afsted tomhændet. Tyven skaffede sig adgang til huset ved at smadre en køkkenrude med en sten. Alt var gennemrodet, og et fjernsyn i stuen var afmonteret. Det blev efterladt på gulvet. Tyven har nemlig ikke fået noget med sig fra huset. Politiet arbejder med en formodning om, at noget uventet har overrasket og stoppet tyven. Det er sket i tidsrummet mellem klokken 6.30 og 15.50.