Telemarken: SK Caravan på Telemarken i Faaborg har haft uønsket besøg to gange i weekenden.

I tidsrummet mellem torsdag klokken 16 og fredag klokken 10 har en indbrudstyv brudt et vindue og en rulleport ind til forretnings lagerhal op. Det er formentlig sket med et koben. Hele forretningen og lageret er blevet gennemrodet, og der er blevet stjålet et kasseapparat med et ukendt antal mønter i.

Forretningen havde igen besøg af en indbrudstyv i tidsrummet mellem fredag klokken 16 og lørdag klokken 9.30. Her er der også blevet skaffet adgang gennem porten til lagerhallen. Der er endnu ikke overblik over, hvad tyven er sluppet afsted med.

Politiet arbejder med en formodning om, at det er den samme, der har været på spil.