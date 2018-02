18-årige Alexander Hedegaard kæmpede i fem år en indre kamp for at benægte sin seksualitet, indtil han for et år siden sprang ud som homoseksuel. Havde tilbuddet om hpv-vaccine været der dengang, ville han have takket nej, hvis forældrene skulle have besked.

18-årige Alexander Hedegaard fra Odense har vidst, at han var til drenge, siden han var 11-12 år gammel. Alligevel kæmpede han i fem år en indre kamp for at benægte sin egen seksualitet. Adskillige samtaler på diskoteker og over telefon har siden vist ham, at han langtfra er den eneste, der havde svært ved at springe ud.

Derfor mener den 18-årige odenseaner, at det kan blive svært for homoseksuelle unge under 18 år at takke ja til Sundhedsstyrelsens tilbud om, at unge drenge mellem 15 og 19 år kan få en gratis hpv-vaccine ved deres egen læge, hvis de er homoseksuelle.

Det er nemlig op til de praktiserende læger selv at vurdere, om forældrene skal informeres om vaccinen, når den unge er under 18 år, eller om der kan gøres en undtagelse. Hvis de gør en undtagelse kan de risikere, at forældrene senere klager over den manglende information.

- Jeg ville ikke have taget risikoen, da jeg ikke var sprunget ud. Muligheden for at få en vaccine havde heller ikke fået mig til at fortælle min mor, at jeg var homoseksuel, siger Alexander Hedegaard.

Han påpeger, at hans mor altid har haft en meget afslappet holdning til homoseksualitet, og han har hele tiden været klar over, at hun allerede kendte til hans seksualitet. Alligevel var det svært for ham at sige det højt til hende og sine venner, og derfor mener han, det kan være endnu sværere for andre unge at fortælle deres forældre om deres seksualitet.

- Nogle af dem, jeg har talt med, siger, at de ikke tror, deres forældre vil tillade dem at være homoseksuelle, og at de derfor ikke tør springe ud, siger han.