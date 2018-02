De praktiserende læger kan komme i klemme, når det er op til dem at vurdere, om de skal undlade at informere forældrene, hvis en homoseksuel dreng mellem 15 og 18 år vil vaccineres mod HPV. Det mener formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, der foreslår, at man i stedet frigiver vaccinen til alle drenge.

Hver gang en homoseksuel dreng under 18 år henvender sig til sin læge for at blive vaccineret mod hpv-virus, skal den praktiserende læge afgøre, om vedkommende kan undlade at informere forældrene. Det sætter de praktiserende læger i et unødvendigt dilemma, mener Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM).

- Vi mener, alle drenge bør vaccineres. Men så længe, det kun er drenge, der har sex med drenge, der får tilbudt vaccinen, kan lægerne komme i klemme mellem etik og lovgivning. Hvad er moralsk rigtigt, hvis en 15 årig henvender sig og ikke ønsker at involvere forældrene. Uanset hvad juraen siger, så har vi et problem, siger han til avisen Danmark i kølvandet på Sundhedsstyrelsens beslutning om at tilbyde gratis vacciner til 15-19-årige homoseksuelle mænd.

Sådan er reglerne Ifølge sundhedsloven kan man fra man er 15 år selv give samtykke til behandling, det gælder også til vaccination. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre som udgangspunkt informeres og inddrages, før du træffer beslutningen om, at blive vaccineret. Hvis du ikke ønsker, at dine forældre bliver inddraget, kan du sige det til lægen. Lægen skal så konkret tage stilling til, om det i din situation er nødvendigt at inddrage dine forældre.Forældre kan klage over lægens afgørelse vedrørende manglende information til forældre, ligesom drengene kan klage, hvis lægen informerer mod deres ønske. Drengene kan også undlade at blive vaccineret, hvis lægen vil informere forældrene mod drengens ønske.



Anders Beich mener også, at læger af frygt for klagesager måske ikke vil turde at vaccinere de unge mænd uden forældrenes viden.

- Du vil sandsynligvis møde en hel del læger, der er tilbøjelige til at sige, at de skal være 100 procent sikre, fordi vi lever under et stort pres for tiden. Nogle vil sige, at de ikke vil risikere at komme i klemme, fordi en 15-årig vil vaccineres. Vi kan meget nemt blive hængt op på noget, hvis der ikke er journalført godt nok, eller man ikke kan dokumentere, man har haft fat i forældrene, siger Anders Beich.