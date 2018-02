- Jeg har ikke planlagt så langt endnu, men jeg håber, at min kone Ulla og et par venner kan lokkes med til koncerten.

- I april spiller det canadiske/amerikanske band The Deep Dark Woods i Aarhus, og det vil jeg gerne høre. Det bliver nok min første koncert i år, da jeg skal turnere landet rundt indtil påske. Derfor når jeg desværre ikke teatergruppen Von Baden, der spiller i Aarhus lige nu. De er ellers helt sikkert et besøg værd.

- Jeg vil rigtig gerne opleve Heartland Festival i år. Jeg var der det første år, de holdt festivalen, og jeg synes, at der er en helt fantastisk atmosfære. At sidde og lytte til god musik med Egeskov Slot i baggrunden og de bløde græsbakker under ballerne er bare fedt. I år spiller blandt andet Mø og Grizzly Bears, som jeg gerne vil opleve live.

- For mig er det lidt en lakmusprøve, om musikerne er gode til at optræde live. En ting er at sidde og nørde et halvt år i studiet, når man laver et album - men jeg synes, at det fuldender et band, hvis det også kan formidle musikken på en livescene. Derfor elsker jeg at gå til koncerter og på festivaler.

Skuespiller Laus Høybye er aktuel i en af hovedrollerne i musicalforestillingen "Catch Me If You Can" på Odense Teater, der spiller frem til 14. marts.