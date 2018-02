Hesbjergkilen. Fredning beskytter naturen

Læserbrev: Danmarks Naturfredningsforening planlægger at rejse en fredningssag for det storslåede, kuperede og delvist skovklædte landskab seks-syv km vest for Odense, kaldet Hesbjergkilen. Baggrunden er et ønske om at beskytte området imod yderligere tilplantning med juletræer, imod råstofgravning, imod yderligere bebyggelse og for at sikre naturpleje og adgang for befolkningen også i fremtiden.

Når fredninger gennemføres, så har det den konsekvens, at en række fredningsbestemmelser fremover skal overholdes. Det kan for eksempel betyde, at storslåede og smukke landskaber ikke må tilplantes med juletræer, at der ikke må åbnes nye råstofgrave, at særlige naturområder ikke kan opdyrkes, eller at stierne ikke må nedlægges.

Når Stig Sandholt Andersen fra Bæredygtigt Landbrug i sit læserbrev i Fyens Stiftstidende 7. februar 2018 skriver, at DN vil tage jorden fra folk, så er det et skræmmebillede, der bliver sat op, som ingen hold har i virkeligheden.

DN kan foreslå fredninger, men kun fredningsnævnet og senere Miljø- og Fødevareklagenævnet kan beslutte dem. Og sker det, så er det imod fuld kompensation til alle berørte lodsejere for indskrænkninger i deres råderet. Og ejerskabet bliver hos lodsejerne uanset fredningen.

I den konkrete sag har DN holdt møde og vandret i området med lodsejerne for at sikre, at vi gennem en god dialog kan tilrette et fredningsforslag, som tager maksimalt hensyn til lodsejernes ønsker.

Det betyder, at de nuværende juletræsplantager kan blive, hvor de er, og at der kun vil blive foreslået et fåtal af nye stier, og kun for at sikre mulighed for, at man kan færdes på tværs af det rekreativt attraktive område fra Øghaven i øst til Dyred banke i vest.

Fredes Hesbjergkilen, vil dette være en garanti til både lodsejere og andre borgere for, at det pragtfulde område fortsat ligger der i fremtiden til glæde for vores efterkommere, med gamle løvskove, kuperede bakker, dybe slugter, artsrige overdrev og fugtige enge og moser. Overalt i landet ser vi værdifulde landskaber og naturområder forsvinde i udviklingens navn, og sker det først, så er området tabt for altid.

En fredning af Hesbjergkilen er derfor rettidig omhu og til glæde for altid for alle.