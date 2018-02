To mænd får betingede domme efter droneleverance af ulovlige sager i Nyborg Fængsel.

Den tid er tilsyneladende forbi, hvor en flugt fra fængslet begyndte med en fødselsdagskage med en indbagt fil eller savklinge.

Noget tyder nemlig på, at moderne teknologi har overhalet konditorhåndværket, når det drejer sig om indsmugling af ulovligheder i landets fængsler.

Mandag er to mænd ved Retten i Svendborg dømt i en sag, hvor en drone - altså en fjernstyret miniflyver - er blevet brugt til at smugle en savklinge og en mobiltelefon ind i Nyborg Fængsel, skriver TV2/Fyn.

Natten til den 23. november 2016 hørte personalet i fængslet en mistænkelig summen. Det viste sig at være en drone, som befandt sig ud for et af fængslets vinduer.

En indsat havde ved hjælp af en anordning med en krog på formået at trække dronen ind i sin celle, som lå på fjerde sal.

Dronen havde en last på cirka et kilo. Ud over savklingen og mobiltelefonen medbragte den lille flyver en oplader til telefonen, nogle søm, noget lim og en bit.

Efter losningen fløj dronen bort igen.

En 29-årig mand har nu fået en dom på 40 dages betinget fængsel for at have fløjet dronen. Den 30-årige indsatte, som modtog lasten er blevet straffet med 60 dages betinget fængsel.

Begge mænd har under sagen nægtet sig skyldige, skriver TV2/Fyn.

Såvel de dømte som anklagemyndigheden har nu 14 dage til at afgøre, om sagen skal ankes til Østre Landsret.

Tilbage i 2016 udtrykte fængselsbetjentenes faglige organisation, Fængselsforbundet, bekymring efter episoden.

- En stor drone kan med lethed smugle våben ind i fængslerne. Det kan skabe ekstremt farlige situationer, sagde forbundsformand Kim Østerbye dengang til Ritzau.

- Det er godt, at indsmuglingen blev opdaget denne gang, men sådan er det måske ikke næste gang, lød det dengang fra formanden.