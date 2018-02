Natur. Motorsport får sanglærken til at fløjte

Det har været der længe, ordet biodiversitet, men det er først de senere år, det virkelig er et ord, der indgår i den almindelige miljødebat, som skal forstås af menigmand.

Ornitologer og andre interessenter omkring vores fælles natur spår en yderligere nedgang i antallet af arter og mangfoldighed. Mange efterlyser flere bier og insekter, som samtidig er et vigtigt led i fødekæden for bl.a. fugle osv.

En professor i zoologi - Nils Ryrholm fra Sverige - har i mange år forsket i mikrobiologi og har lavet flere rapporter. Han peger på, at vi skal et skridt længere ned i fødekæden, nemlig i jorden. Her findes mikroorganismerne til det, der senere i processen skal føde det ovenfor jorden.

Hvorfor skriver formanden for Fyens Motor Sport nu om dette? Fordi et af Ryrholms studier omhandler netop motorbaner. Analyser viser, at netop motorbaner gavner biodiversiteten i så rigt et omfang, at man flere steder anbefaler at anlægge sådanne anlæg.

Kort fortalt: En blanding af åben jord og vegetation gør, at når der køres på den åbne jord, spredes der organismer, som så igen forplanter sig nye steder - modsat bevoksede arealer hvor mængden tilpasser sig og ikke bliver flyttet rundt.

Tillige er der den gevinst, at motorbaner og områderne omkring helt er friholdt for al sprøjtegift og intensiv drift samt udnyttelse af jorden. Dette er også en af grundene til, at Danmarks Motor Union som et af få med tilhørende klubber er klassificeret som grønt forbund hos Danmarks Idrætsforbund.

Lyden fra motorsport kan man teknisk med voldanlæg og andre installationer begrænse, men manglen på føde til dyr og planter er vi alle nødt til at hjælpe tilbage på sporet, så vores efterkommere også kan opleve viben og sanglærken fløjte lystigt i træerne mellem sporene på motorbanen.