Ishockey: Odense Bulldogs' svenske målmand Robin Rahm stopper i klubben med omgående virkning, skriver klubben i en pressemeddelelse mandag. Grundet alvorlig sygdom i den nærmeste familie har den 31-årige målmand bedt om at få lov til at rejse tilbage til Sverige for at være sammen med sin familie.

Bulldogs og Robin Rahm er derfor blevet enige om, at svenskeren bliver løst af sin kontrakt med øjeblikkelig virkning. Samtidig modtager Odense Bulldogs et transferbeløb fra målmandens nye svenske klub, der er lokaliseret tæt på hans familie, skriver klubben.

Bulldogs takker i pressemeddelelsen Robin Rahm og lover, at man snart vil offentliggøre navnet på den målmand, som skal indtage pladsen foran målet resten af sæsonen.

Den nye målmand, som hentes udefra, præsenteres senere mandag, fortæller formand i Odense Bulldogs, Henrik Benjaminsen.

Robin Rahms nye klub bliver Leksands IF i Dalarna. Det skriver den svenske klub selv på sin hjemmeside.

Robin Rahm kom til Bulldogs sidste år og har stået 45 kampe for Odense Bulldogs. (vicar)