Anders K. Jacobsen scorede tre mål i weekenden. Nogle mener, det var et hattrick. Andre mener, at der skal mere til.

- Sportsudtryk med rødder i senmiddelalderens bueskydningskonkurrencer, hvor det betegnede den bedrift med tre pile at skyde hatten af tre figurer. I sin nuværende betydning stammer det fra cricket, hvor et hattrick opnås, når en kaster tager tre gærder i tre på hinanden følgende bolde.

De tre store hattrick-skoler spænder fra de strengeste, som mener, at de tre mål af samme spiller skal scores uden andre målscorere imellem og i samme halvleg og til den blødeste definition, som bare er tre mål i en kamp, ligesom Anders K. Jacobsen gjorde det. Og imellem de to findes også dem, der mener, at de tre mål kan scores over en hel kamp, men i træk og altså uden andre målscorere imellem.

Fodbold: Der findes mindst tre opfattelser, og diskussionen er ældgammel. Og på Fyn var OB's Anders K. Jacobsen i weekenden med til at starte den igen, da han scorede tre mål i en 6-1-sejr mod Helsingør i klubbens forårsåbner i superligaen. For var der tale om et hattrick, som Fyens Stiftstidende påstod i avisen? Det mener ikke alle læsere.

Er man en af dem, som går op i diskussionen, vil man muligvis også se med, når Real Madrid møder Paris Saint Germain i Champions League onsdag. Og her vil man muligvis høre hattrick brugt om Cristiano Ronaldos præstation i weekenden mod Real Sociedad, da portugiseren scorede tre mål over hele kampen og med et Toni Kroos-mål imellem. For Viasats rutinerede kommentator Carsten Werge er ikke i tvivl om, hvad han mener kvalificerer som et hattrick.

- Når jeg sidder og forbereder mig og læser statistik over hattrick for eksempel, så er det altså bare tre mål af samme spiller. Og det mener jeg også, det er i dag. Jeg kan godt huske, at man tidligere har skullet score tre i træk, men i dag er det underordnet, og man siger automatisk hattrick om tre mål af samme spiller, siger han.

Og der er ikke noget at tage fra tremålsskytten fra Odense, mener Carsten Werge.

- Jeg vil sige, at Anders K. Jacobsen scorede hattrick, for det synes jeg, det var. Og han trænger også til det. Han har meldt sig ind i Ronaldo-klubben, griner han.

En sikker definition på hattrick når vi nok ikke foreløbig, og skal nok være mere end en mening om emnet lidt endnu.