Anmeldelse

Forfatterparret Stig Thorsboe og Hanna Lundblad er nået til sæson fem i nostalgiserien, som de ubesværet vil kunne fortsætte op i vores tid. Det aktuelle år er 1932, og selv om gæsterne er mere mondæne end fastliggere på en campingplads, vender de også tilbage hver sommer. Ikke så snart har stuepigerne, den snusfornuftige Otilia (Merete Mærkedahl) og den naive Edith (Ulla Vejby), båret bagagen op på de vante værelser, før gæsterne nærmest ned på sætningsniveau genoptager samtalerne, hvor de sluttede året før. Fiffet ved "Badehotellet" er, at vidt forskellige menneskeskæbner - så klichefyldte og karikerede de end er - krydser hinandens vej få uger hvert år. Og at nogle af skæbnerne filtrer sig grundigt ind i hinanden.

"Badehotellet" er tv-serien, mange elsker at hade. Når jeg ikke melder mig i koret, skyldes det sikkert min opvækst med vaudeviller, sort-hvide folkekomedier og et nedarvet romantisk livssyn.

Den hysterisk selvoptagne og elskelige skuespiller Edward Weyse (Jens Jacob Tychsen) gør sine hoser grønne hos fru Molin. I en grad så han, der er sæddonor, længe før det bliver et anerkendt begreb, har svært ved at finde tid til at se sit seneste elskovsbarn.

Grosserer Madsen (Lars Ranthe) er til fals for smiger og billigt fyrretræ. Begge dele har den blakkede Molin rigeligt af, for han har "lånt" penge af en klient og sat dem i svampebefængt træ, som han pinedød skal have solgt for at kunne betale lånet tilbage, beholde fortjenesten og undgå personlig konkurs. Søren Sætter-Lassen er en mester i at spille infame, psykopatiske ægtemænd. August Molin er ingen undtagelse. Hans sleske attitude er en tynd fernis over ætsende ondskab og gemen ydmygelse.

Ellers er alt ved det gamle i serien, der ikke går ad vejen for at tage en gang mere i manegen med gamle travere, som vi troede afsluttet og glemt. Min yndling er havgassen fru Fjeldsø som Birthe Neumann tilfører en syrlig og svirpende skarphed, der dækker over en dyb sårbarhed.