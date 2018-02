Debat: Socialdemokratiets asylboomerang

Læserbrev: Socialdemokraterne siger, man vil flytte asylbehandlingen til udlandet og tage flere kvoteflygtninge til Danmark. Det vil meget nemt give flere og ikke færre flygtninge til Danmark.

Socialdemokraternes forslag vil som en boomerang give bagslag for Danmark, når man tilbyder konkret at modtage flere kvoteflygtninge, men uden konkret at have sikkerhed for at stoppe tilstrømningen til Danmark. Mette Frederiksen lempede udlændingepolitikken 45 gange i SR-regeringen. Nu giver socialdemokraterne en ny stor luns til venstrefløjen med tilbud om flere kvoteflygtninge, som vil øge tilstrømningen til Danmark.

Udmeldingen om at flytte asylbehandlingen til udlandet, for eksempel Nordafrika, et tredjeland, det arbejder vi faktisk allerede med, men indtil nu er der ingen lande, i for eksempel Nordafrika, der har villet lave aftaler om det, men det skal vi naturligvis arbejde videre med.

Venstres konkrete stramninger virker faktisk, antallet af asylansøgere er faldet fra et rekordhøjt antal på 21.316 i året 2014 til 3458 i året 2017.

Socialdemokraternes forslag er valgflæsk, pakket ind i fine ord om opbremsning, men desværre med dårligt resultat for Danmark, når S straks siger ja og velkommen til flere kvoteflygtninge, som vil øge tilstrømningen. Vi skal fortsætte med flere Venstre-stramninger, der virker.