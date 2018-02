OB-angriber Rasmus Festersen takker de fans, der nu en gang mødte op for at se festforestillingen. 6-1-sejren var et fint skridt på vejen, selv om OB ifølge sportsdirektør Jesper Hansen skal have et pointgennemsnit på 1,5 for at komme med i slutspillet. Det er 39 point efter 26 runder. (Foto: Robert Wengler/Scanpix 2018)